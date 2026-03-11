Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Полицейского из Сочи арестовали за передачу персональных данных через мессенджер

Следственный отдел по Центральному району Сочи СКР по Краснодарскому краю предъявил обвинение 38-летнему заместителю начальника отдела уголовного розыска Сочинского ЛУ МВД на транспорте. Полицейский подозревается в незаконном использовании и передаче компьютерной информации, содержащей персональные данные, с использованием своего служебного положения (п. «г» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в марте 2025 года к сотруднику обратился знакомый с просьбой получить информацию, содержащую персональные данные гражданина. Обвиняемый воспользовался служебным положением и без законных оснований получил доступ к охраняемой компьютерной информации из закрытой базы данных. Затем он передал эти сведения знакомому через мессенджер.

Нарушение выявили правоохранители. Оперативное сопровождение дела осуществляют УФСБ России по краю и ОСБ УТ МВД России по ЮФО.

По ходатайству следователя суд заключил мужчину под стражу. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и сбора доказательств.

Как отметили в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО, сейчас обвиняемый отстранен от выполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины его уволят из органов внутренних дел. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекут его руководителей.

Алина Зорина

