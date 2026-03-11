Мэр Сочи отчитался о последствиях атаки беспилотников

Власти Сочи сообщили о сохраняющейся сложной обстановке, связанной с угрозой атак беспилотных летательных аппаратов. По словам мэра города Андрея Прошунина, в течение последних суток режим опасности вводили дважды — в дневное и вечернее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Как уточнил глава курорта, первый сигнал тревоги прозвучал 10 марта в 16:42, второй — поздним вечером в 23:20. На момент его заявления отмену режима опасности не объявляли. Несмотря на напряженную ситуацию, серьезных последствий на территории города не зафиксировали.

Наиболее значительным происшествием стало падение обломков беспилотного аппарата на частный жилой дом в Адлерском районе. В результате инцидента повреждения получила кровля здания. При этом угрозы жизни и здоровью владельца дома не возникло, медицинская помощь ему не потребовалась. Городские власти заявили, что окажут собственнику необходимую поддержку и помогут восстановить поврежденное жилье.

На фоне введенного режима безопасности в аэропорту Сочи продолжают действовать ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры существенно повлияли на работу авиагавани и привели к скоплению пассажиров в зоне ожидания. В сложившихся условиях ключевой задачей для городских служб стало обеспечение комфорта людей, которые оказались в аэропорту из-за задержек рейсов.

По словам мэра, представители гостиничного бизнеса подключились к решению этой задачи. Руководители предприятий сферы гостеприимства согласовали дополнительные меры по размещению пассажиров. Так, в период одной из атак в Адлерском районе специалисты организовали размещение около 400 пассажиров в гостиничных номерах. Дополнительные места для временного проживания предоставляют и авиакомпании.

Андрей Прошунин отметил, что происходящие атаки оказывают влияние на повседневную жизнь жителей и гостей курорта. В связи с этим городские власти призывают граждан сохранять спокойствие и внимательно соблюдать требования безопасности.

Мария Удовик