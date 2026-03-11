В Геленджике звучит сирена

На территории Геленджика работает сирена. Глава города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале призвал местных жителей быть внимательными и осторожными.

Гражданам, находящимся на улице, следует зайти в ближайшее здание — в подвал, цокольный этаж или помещение без окон. Рекомендуется укрываться в коридоре, прихожей, тамбуре или ванной комнате внутри квартиры.

Алексей Богодистов напомнил, что автомобиль нельзя использовать как укрытие, поскольку он не обеспечивает необходимой защиты. Мэр подчеркнул важность оставаться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы.

Власти напомнили, что съемка и публикация материалов о деятельности беспилотников, ПВО и спецслужб запрещена и может помешать их работе. В экстренных ситуациях следует обращаться по телефону 112.

Алина Зорина