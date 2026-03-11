В Геленджике включили сирены из-за угрозы атаки беспилотников
Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Геленджика. Мэр курорта Алексей Богодистов заявил о запуске сиренно-речевых установок.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«В городе работает сирена. Будьте внимательны и осторожны»,— сообщил Алексей Богодистов.
Жителям Геленджика рекомендуют оставаться в укрытиях до официального сообщения об отмене угрозы. Мэр города также напомнил о запрете на съемку и публикацию работы средств ПВО.
Тревога из-за атаки беспилотников в 10:26 11 марта была объявлена и в Новороссийске.