В Геленджике включили сирены из-за угрозы атаки беспилотников

Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Геленджика. Мэр курорта Алексей Богодистов заявил о запуске сиренно-речевых установок.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В городе работает сирена. Будьте внимательны и осторожны»,— сообщил Алексей Богодистов.

Жителям Геленджика рекомендуют оставаться в укрытиях до официального сообщения об отмене угрозы. Мэр города также напомнил о запрете на съемку и публикацию работы средств ПВО.

Тревога из-за атаки беспилотников в 10:26 11 марта была объявлена и в Новороссийске.

София Моисеенко

