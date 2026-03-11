В Новороссийске объявлена угроза атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Новороссийска. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Елизаров Фото: Сергей Елизаров

При включении сирен в Новороссийске жителям и гостям города необходимо укрыться в ванной, коридоре, туалете или кладовой. Если тревога застала на улице, следует спрятаться на цокольном этаже ближайшего здания или в подземном переходе. Нельзя использовать для укрытия автомобиль, также не стоит прятаться под стенами многоквартирных домов.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной», — отметил Андрей Кравченко.

Алина Зорина