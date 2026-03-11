Угрозу по БПЛА объявили в Новороссийске, работают сирены

В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников, об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. На территории муниципалитета сработала система оповещения.

При включении сирен «Внимание всем» новороссийцам рекомендуют отойти от окон и укрыться в комнатах без остекления со сплошными стенами. В случае, если тревога застала на улице, необходимо укрыться на цокольном этаже ближайшего здания или в подземном переходе.

Для укрытий нельзя использовать стены многоквартирных домов и автомобили.

София Моисеенко