На Дону закупочные цены на молоко снизились на 9% в 2026 году

В феврале 2026 года закупочная цена сырого молока в Ростовской области составила почти 33 руб. за кг, что на 9,4% меньше, чем в конце 2025 года. Об этом сообщили «Ведомости. Юг» со ссылкой на исполнительного директора ассоциации «Народный фермер» Станислава Санкеева.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Эксперт указывает на то, что ситуация в регионе соответствует общему негативному тренду в отрасли. Самое значительное снижение зафиксировано в хозяйствах Волгоградской и Тверской областей, где оно составило 11 руб. или 38%.

Господин Санкеев отметил, что разница между ценой на сырье и розничной ценой молока растет. Закупочные цены снижаются, в то время как стоимость молочной продукции на полках магазинов либо остается прежней, либо увеличивается. Это говорит о перераспределении прибыли в пользу переработчиков и торговых сетей.

По его словам, если не вмешиваться и не поддерживать малые формы хозяйствования, ситуация будет ухудшаться. Существует высокий риск уменьшения поголовья и ухода производителей из отрасли. Это может привести к дефициту сырья и повышению цен во втором полугодии 2026 года.

На фоне сложившейся ситуации в середине февраля 2026 власти Ростовской области попросили у министерства сельского хозяйства России поддержки из-за снижения закупочных цен на сырое молоко.

Наталья Белоштейн