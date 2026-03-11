Песков рассказал об ответе России на удар ВСУ по Брянску

Военная операция на Украине должна продолжаться и увенчаться успехом, чтобы исключить повторение атак, подобных той, какой подвергся Брянск. Успех России в СВО должен исключить риск подобных ударов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Российский ответ на украинскую агрессию будут определять Вооруженные силы России, подчеркнул представитель Кремля: «Это будут наши военные решать».

Вечером 10 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате ракетного удара ВСУ по Брянску погибли шесть человек, еще 37 были ранены. Девятерых пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, эвакуируют в Москву.