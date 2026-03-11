В аэропорту Краснодара задерживаются около 30 рейсов

Из-за введенных временных ограничений на полеты в аэропорту Краснодара на прилет и вылет задержано около 30 рейсов. Информация об этом размещена на сайте онлайн-табло авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На вылет задерживаются 14 рейсов. Они должны следовать в Москву, Казань, Шарм-эш-Шейх, Ташкент, Стамбул, Санкт-Петербург и Батуми.

На прилет задержаны 14 рейсов из Тбилиси, Батуми, Сочи, Ташкента, Москвы, Санкт-Петербурга и Шарм-эш-Шейха.

Ограничения на прилет и вылет воздушных судов в аэропорту Краснодара были введены 10 марта около 14:07 мск. По данным пресс-службы аэропорта, все службы терминала готовы к работе после снятия ограничений.

Алина Зорина