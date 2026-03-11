«Здесь люди хорошо адаптируются к финансовым инновациям»

Количество счетов жителей Ростовской области, открытых в Программе долгосрочных сбережений (ПДС), за минувший год выросло в 2,7 раза. За 2024 год ростовчане открыли 67,5 тыс. ПДС-счетов, а к концу 2025 года их количество достигло 250,8 тыс. Ростовская область является вторым после Кубани регионом юга России (среди субъектов ЮФО, СКФО и новых территорий) по этому показателю. О причинах популярности ПДС у южан «Ъ-Ростов» рассказал вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Алексей Денисов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено автором Фото: предоставлено автором

«Два года работы программы долгосрочных сбережений (ПДС) доказали, что появление на финансовом рынке нового сберегательного инструмента было очень своевременным. Мы видели, как постепенно интерес к программе увеличивается. Высокий темп роста количества участников ПДС в южных регионах объясняется сочетанием ряда факторов: хорошей адаптацией населения к финансовым инновациям, устойчивым развитием местной экономики и активной информационной поддержкой органов власти.

В условиях глобальных изменений многие воспринимают участие в программе как разумную стратегию защиты и увеличения заработанных средств.

Софинансирование от государства, налоговые льготы, возможность перевода пенсионных накоплений из системы обязательного пенсионного страхования (ОПС), возможность полного наследования средств и снятия средств со счета (полностью или частично) в особых жизненных ситуациях — благодаря всем этим факторам ПДС остается крайне востребованным. Люди довольно быстро поняли, что такой способ сбережений довольно прибыльный. ПДС — это вложения, которые в долгосрочной перспективе приносят очень хороший доход.

Можно откладывать небольшие и незаметные для семейного бюджета суммы и через 15 лет сформировать для себя приличный капитал.

Еще один очень важный для людей нюанс — это надежность участия в программе долгосрочных сбережений. Ее операторы — негосударственные пенсионные фонды (НПФ) фокусируются на долгосрочной стабильности и обеспечении сохранности средств своих клиентов. Работу фондов контролирует Банк России. Регулятор ежедневно мониторит их деятельность, проверяя способность выдержать возможные финансовые потрясения через стресс-тесты. Результаты показывают, что все фонды в состоянии исполнить свои обязательства перед клиентами даже в условиях экономических кризисов.

Кроме того, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) гарантирует сохранность внесенных гражданами личных взносов и дохода от их инвестирования в пределах 2,8 млн руб. Отдельно в полном объеме защищены переведенные в программу средства накопительной пенсии, средства, полученные от государства по софинансированию, и доход от их инвестирования. Участие в ПДС — хорошая инвестиционная идея».