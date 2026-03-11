Ремонт дорог в Таганроге начнется 1 апреля

В Таганроге на устранение деформаций дорожного полотна с использованием литой смеси заключены два контракта на 1,2 млн руб. Основной ремонт проезжих частей с использованием асфальта начнется с 1 апреля 2026 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Светлана Камбулова.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На качество дорожного покрытия за неделю пожаловались 203 горожанина. Все обращения рассмотрены, большая часть из них — отработана.

Для ускорения работ по ямочному ремонту планируется заключить еще два контракта.

«Кроме того, подготовлена вся необходимая документация для заключения муниципального контракта на проведение планового ремонта дорожного покрытия с применением асфальтобетонной смеси»,— отметила госпожа Камбулова.

Сумма контракта составляет 27 млн руб.

Наталья Белоштейн