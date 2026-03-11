Захарова заявила о вопросах к ООН из-за отсутствия реакции на удар по Брянску

У России появились вопросы к Секретариату ООН из-за отсутствия реакции на ракетный обстрел Брянска со стороны ВСУ. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Про Бучу Секретариат ООН что только не рассказывал, а остальное не видит»,— подчеркнула госпожа Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, представитель генсека ООН регулярно повторяет одну и ту же фразу о том, что организация «против нанесения ударов по гражданским объектам, откуда бы они ни исходили». Если такая реакция ничем не дополняется, у России есть два вопроса: зачем они (сотрудники Секретариата.—"Ъ") нужны и что они делают — уточнила Мария Захарова.

Брянск попал под ракетный удар вечером 10 марта. Погибли шесть человек, еще 37 ранены. На севере города перекрыли несколько улиц, был изменен маршрут общественного транспорта. Как выяснил «Ъ», СКР начал доследственную проверку, по итогам которой будет возбуждено уголовное дело о теракте.

Подробности — в материале «Ъ» «Ракеты над Брянском».