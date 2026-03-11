Более 100 рейсов задерживаются в аэропортах Сочи и Краснодара

В аэропортах Сочи и Краснодара зафиксированы значительные задержки авиарейсов. По данным онлайн-табло воздушных гаваней, суммарно более 100 рейсов выполняются с отклонением от расписания на прилет и вылет.

Причиной изменений в расписании стали временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, введенные ранее для обеспечения безопасности полетов. В аэропорту Сочи ограничения действуют более 16 часов — с 16:30 10 марта. В аэропорту Краснодара ограничения ввели раньше — с 14:00 того же дня, и они продолжались свыше 18 часов.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Краснодара, на вылет задерживается 21 рейс. При этом 13 из них должны были отправиться еще 10 марта. Также задерживается прибытие 10 рейсов, из которых четыре ожидались накануне.

В аэропорту Сочи ситуация остается более напряженной. На вылет из курортного города задерживаются 40 рейсов, из них 18 должны были отправиться еще 10 марта. Кроме того, авиакомпании перенесли вылет трех рейсов на 12 марта. На прилет задерживаются 34 рейса, при этом семь самолетов не смогли вылететь в Сочи еще накануне.

Службы аэропортов продолжают работу в штатном режиме и готовы оперативно обслуживать воздушные суда после снятия ограничений. Представители авиакомпаний информируют пассажиров о возможных изменениях в расписании по контактным данным, указанным при бронировании билетов.

Как сообщалось ранее, на территории Краснодарского края сохраняется угроза атак беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим утром 11 марта в Сочи вновь включили системы оповещения. По данным местных властей, в городе отражают атаку беспилотников.

Глава Сочи Андрей Прошунин обратился к жителям города с рекомендацией соблюдать меры предосторожности. В частности, он призвал родителей по возможности не отправлять детей в школы и детские сады до стабилизации ситуации.

Власти и профильные службы продолжают контролировать обстановку и оперативно реагируют на возникающие угрозы. Пассажирам специалисты рекомендуют заранее уточнять статус своих рейсов перед выездом в аэропорты.

Мария Удовик