Спрос на препараты для лечения насморка на Кубани вырос на 22%

В Краснодарском крае в январе 2026 года продали на 22% больше назальных препаратов в денежном выражении, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

За первый месяц этого года жители Краснодарского края потратили на препараты для лечения насморка более 239,9 млн руб. В январе прошлого года траты граждан достигли 196,1 млн руб. По данным аналитиков, объем продаж в упаковках увеличился на 16%, в январе 2026 года продали 1,1 млн упаковок препаратов, а в начале 2025 года — 1 млн.

В сравнении с декабрем 2025 года продажи назальных препаратов снизились на 17%. В конце прошлого года жители Краснодарского края потратили на эти лекарства более 290 млн руб. Было продано 1,4 млн упаковок.

Лидирующее место в топе наиболее продаваемых на территории региона брендов по объему продаж занял Отривин, его доля в рублях от общего объема составляет 11,1%. На втором месте Ринонорм — 5,8%. Замыкает тройку лидеров Назонекс — 5,6%. Далее идет Називин — 4,8% и Риностоп — 4,3%.

Алина Зорина