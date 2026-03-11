В Иране призвали страны Персидского залива показать укрытия военнослужащих США

Представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи призвал страны Персидского залива указать убежища военнослужащих США и Израиля. По его словам, это позволит увеличить точность ударов, минимизируя при этом вред для мирного населения, передает агентство Reuters.

Ночью в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о начале 36-й волны ударов по Израилю и американским авиабазам в странах Ближнего Востока. Тогда же в Тегеране и его пригороде Шахрияре прозвучали взрывы.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о начале новой волны ударов по Тегерану. Позже в израильских вооруженных силах сообщили об обнаружении ракет, запущенных из Ирана.