Ярославец отсудил у банка списанные мошенниками деньги

Кировский районный суд Ярославля удовлетворил иск гражданина о взыскании с банка 290 тыс. руб., списанных в пользу неизвестных. Об этом сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Гражданин обратился с иском о защите прав потребителей. Он утверждал, что с его банковского счета без его распоряжения было произведено списание 290 тыс. руб. на счет неустановленного лица. Мошенники с помощью одноразового кода, отправленного на телефон истца, подключили другое мобильное устройство, что и позволило им списать средства.

Суд установил, что банк не уведомил клиента об операции должным образом. В частности, банк не направил истцу уведомление о переводе средств третьим лицам и не предпринял мер для подтверждения, что операция была совершена клиентом. Учитывая, что операция была выполнена сразу после замены устройства и не соответствовала обычным действиям истца, банк не выполнил обязанность по обеспечению безопасности дистанционных операций.

Суд частично удовлетворил иск, взыскав с банка 290 тыс. руб. в качестве убытков, 10 тыс. руб. компенсации морального вреда, 150 тыс. руб. штрафа и 35,8 тыс. руб. на оплату юридических услуг. Решение суда вступило в законную силу.

Антон Голицын