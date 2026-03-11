Над Кубанью и Крымом сбили беспилотники

Этой ночью над территориями Краснодарского края и Республики Крым ликвидировали беспилотники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены дежурными средствами ПВО в течение прошедшей ночи. Всего над регионами РФ сбили 185 БПЛА.

По данным Минобороны, беспилотники уничтожили над акваторией Азовского моря, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря. Также БПЛА ликвидировали над территорией Астраханской области, над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей.

Алина Зорина