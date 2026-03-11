В Ростовской области после атаки БПЛА повреждена линия электропередачи

Ростовская область вчера вечером и сегодня ночью подвергалась массированной атаке дронов. Было сбито более 40 БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Была повреждена линия электропередачи (ЛЭП), подачу электричества уже восстановили. Никто не пострадал.

БПЛА отражены в городе Таганрог и пяти районах области — Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Неклиновском и Куйбышевском. В результате падения обломков получила повреждения ЛЭП в поселке Чертково. Электроснабжение частных домов восстановили в течение 1,5 часов. В регионе сохраняется беспилотная опасность.

Минобороны РФ атаку пока не подтверждало. Вчера ночью над территорией Ростовской области сбили два беспилотника, также обошлось без жертв.