Губернатор Севастополя Развожаев рассказал о последствиях налета БПЛА на город

Силы ПВО сбили как минимум девять воздушных целей в районе Северной стороны и Фиолента в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Михаил Развожаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Михаил Развожаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как сообщил господин Развожаев в Telegram-канале, в районе ТСН «Гранат» загорелся склад строительных материалов, а также частный дом. В СТ «Троллейбусник-1» и ТСН «Троллейбусник-2», а также в СТ «Ямал» зафиксированы повреждения нескольких домов и автомобилей. В районе Монастырского шоссе осколки воздушных целей повредили несколько частных домов и автомобилей.

В ночь на 11 марта, по данным Минобороны, силы ПВО сбили над территорией России 185 беспилотников.