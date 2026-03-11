Жителя Новошахтинска осудили условно за незаконную модификацию «1С: Предприятие»

На основании материалов УФСБ России по Ростовской области Новошахтинский районный суд приговорил системного администратора двух городских предприятий Прохора Филиппи к двум годам условно за незаконную модификацию программное обеспечение для использования без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Системного администратора признали виновным по ч. 1 ст. 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ» и п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав».

Установлено, что подсудимый модифицировал программное обеспечение «1С Предприятие» в виде дополнения его компонентов библиотекой «techsys.dll», имеющей признаки вредоносности.

«В результате его противоправных действий ООО «1С-СОФТ» был причинен имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 2,4 млн руб.»,— отметили в ведомстве.

Приговор суда вступил в законную силу.

Наталья Белоштейн