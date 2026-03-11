Власти Сочи призывают не отправлять детей в школы из-за атаки БПЛА

В Сочи продолжает действовать режим атаки беспилотных летательных аппаратов, в связи с этим родителей призывают не отправлять детей в школы и детские сады. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Пока у нас нет оснований для отмены режима атаки»,— написал градоначальник.

Андрей Прошунин отметил, что детские сады и школы города готовы принимать детей и располагают безопасными местами. Руководители, сотрудники и охрана образовательных учреждений знают алгоритм действий в случае атаки.

Тем не менее мэр призвал жителей пока воздержаться от отправки детей на занятия. Рекомендация касается также студентов. Андрей Прошунин подчеркнул необходимость дождаться отмены угрозы беспилотной опасности и соблюдать все меры предосторожности.

Алина Зорина