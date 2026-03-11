Над Севастополем сбили девять воздушных целей

В Севастополе отражают атаку ВСУ, работает ПВО. В районе города сбито девять воздушных целей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Воздушные цели сбиты в районе Северной стороны и Фиолента. По данным спасательной службы, рядом с ТСН СТ «Гранат», согласно предварительной информации, произошло возгорание склада строительных материалов и частного дома. В СТ «Троллейбусник-1», ТСН СНТ «Троллейбусник-2» и СТ «Ямал» зафиксированы повреждения нескольких домов и машин. В районе Монастырского шоссе осколками от сбитых воздушных целей повреждены еще несколько частных домов и автомобилей.

Жителей и гостей Севастополя просят сохранять спокойствие, не пренебрегать мерами безопасности и доверять только проверенной информации. Обо всех находках просят сразу сообщать по номеру 112.

UPD: Воздушная атака в Севастополе отменена в 07:35 мск.

Алина Зорина