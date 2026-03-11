В Сочи снова звучит сирена

На территории Сочи повторно звучит сирена. Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин, оснований для отмены режима атаки БПЛА на данный момент нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В детских садах города и школах готовы принимать детей, учебные учреждения располагают безопасными местами. Руководители, сотрудники и охрана знают, как необходимо действовать в случае атаки.

«Однако сейчас лучше не отправлять ребенка на занятия. Необходимо дождаться отмены угрозы беспилотной опасности. Это касается и студентов. Важно принять все меры предосторожности»,— подчеркнул глава города.

Алина Зорина