В Сочи снова звучит сирена
На территории Сочи повторно звучит сирена. Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин, оснований для отмены режима атаки БПЛА на данный момент нет.
Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ
В детских садах города и школах готовы принимать детей, учебные учреждения располагают безопасными местами. Руководители, сотрудники и охрана знают, как необходимо действовать в случае атаки.
«Однако сейчас лучше не отправлять ребенка на занятия. Необходимо дождаться отмены угрозы беспилотной опасности. Это касается и студентов. Важно принять все меры предосторожности»,— подчеркнул глава города.