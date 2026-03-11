Число высококвалифицированных иностранных специалистов в России выросло на треть

В 2025 году в России было оформлено 75,4 тыс. разрешений на работу для высококвалифицированных специалистов (ВКС) — на 33% больше, чем годом ранее (50,8 тыс.). Такие данные содержатся в справке МВД «Мониторинг ситуации в сфере внешней трудовой миграции», с которой ознакомились «Ведомости». Документ рассматривался на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в феврале.

Одновременно на 20% выросло и число аннулированных разрешений — до 20,2 тыс. против 16,1 тыс. в 2024 году. Основная часть иностранных высококвалифицированных кадров традиционно приходится на Москву — 35,7 тыс. разрешений. В числе лидеров также Забайкальский край (7,3 тыс.), Хабаровский край (4,5 тыс.), Чукотский АО (3,5 тыс.) и Краснодарский край (2,7 тыс.).

Как ранее сообщал «Ъ», с 2027 года МВД совместно с профильными ведомствами планирует запустить эксперимент по целевому набору иностранных работников. В 2026 году должна быть завершена подготовка нормативной базы и инфраструктуры. Новая система предполагает реестровую модель: иностранцы будут проходить проверку на родине и приезжать к конкретному работодателю, минуя самостоятельный поиск работы в России.

