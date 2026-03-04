Чем грозит закрытие Ормузского пролива
Иран заявил о полном контроле над Ормузским проливом
Корпус стражей Исламской революции Ирана объявил о полном закрытии Ормузского пролива — важнейшего логистического пути для мировой экономики. Что сейчас происходит с перевозками и каковы последствия этого решения — в материале «Ъ».
Ормузский пролив
Что известно о закрытии
- 4 марта замкомандующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде заявил, что Иран ввел запрет на передвижение через Ормузский пролив. По его словам, более десяти танкеров проигнорировали предупреждения и были атакованы «различными ракетными снарядами». «Мы не позволим ни одной капли нефти покинуть этот регион», — говорил еще 2 марта советник командующего КСИР Ибрахим Джабари.
- США закрытие пролива отрицают. По состоянию на 3 марта в Центральном командовании Вооруженных сил США не фиксировали патрульных кораблей Ирана в проливе и признаков минирования.
- CNN со ссылкой на данные аналитической платформы S&P Global Commodities at Sea сообщил, что только два танкера пересекли Ормузский пролив 2 марта.
- Как отмечает аналитик Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен, если даже фактически пролив не закрыт, никто сейчас не осмелится проходить через него. «Вас могут атаковать, и вы не сможете получить страховку, или она будет чрезвычайно дорогой, поэтому вам придется ждать, — поясняет аналитик (цитата по Би-би-си). — Хотя физической блокады нет, угрозы со стороны иранцев, а также атаки беспилотников и ракет означают, что танкеры не будут проходить через пролив».
Чем важен Ормузский пролив
- Ормузский пролив — единственный морской путь, который обеспечивает выход из Персидского залива в Индийский океан. В узких местах он перекрывается 12-мильными территориальными зонами Ирана и Омана (по 22 км каждая), его акватория поделена между ними по срединной линии (по договору о границе от 1974 года). Чтобы пересечь пролив, суда проходят через территориальные воды этих стран. В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву пролив считается международным, поскольку это единственный путь к открытому морю.
- Оман ратифицировал Конвенцию в 1984 году, а Иран отказался из-за несогласия с положениями о проходе военных кораблей. Поскольку Конвенция формально неприменима, то Иран руководствуется своим национальным законодательством. В законе Ирана о морских территориях 1993 года Ормузский пролив в пределах 12 морских миль называется частью территориальных вод страны, что распространяет на него право мирного прохода. При этом Тегеран соблюдает основные положения Конвенции ООН и никогда не перекрывал пролив.
- Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой торговли нефтью и до 30% экспорта сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Поставки идут из Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Катара, Бахрейна и ОАЭ в Азию и Европу. Ежедневно по проливу проходит 200–300 судов. Около 85% объема перевозимой через пролив нефти и нефтепродуктов и 83% СПГ направляются в Азию — Китай, Индию, Японию и Южную Корею. Иран через пролив реализует более 90% своего нефтяного экспорта.
Что сейчас происходит с перевозками
По состоянию на начало марта 2026 года, несколько крупнейших мировых логистических, контейнерных и танкерных компаний приостановили движение через Ормузский пролив:
- Датская Maersk приостановила проход судов;
- MSC (Mediterranean Shipping Company) приостановила бронирования грузов по маршруту, проходящим через Персидский залив;
- Французская CMA CGM приостановила транзит в регионе;
- Немецкая Hapag-Lloyd ограничила использование маршрута, перенаправила суда;
- Китайская COSCO Shipping Holdings Co. приостановила бронирования на маршрутах через регион.
- Emirates SkyCargo приостановила бронирования;
- Датская Norden приостановила новые операции, требующие прохода через пролив;
- Японские NYK Line и Mitsui O.S.K. Lines приостановили транзит, суда укрываются в безопасных вода.
По данным MarineTraffic на 2 марта, в проливе отсутствовали танкеры, а у побережья ОАЭ и между Оманом и Ираном было зафиксировано скопление более 250 судов, перевозящих энергоносители. Дополнительно на входе в пролив ожидали движения около 70 балкеров и контейнеровозов.
Крупнейшие мировые страховые компании начали отменять действие страхового покрытия от военных рисков для судов, проходящих через Ормузский пролив и соседние воды. Об этом уже объявили Gard, Skuld, NorthStandard, London P&I Club и American Club.
Накануне президент Дональд Трамп заявил, что ВМС США готовы сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив, если в этом будет необходимость. Он также распорядился, чтобы Корпорация США по финансированию мирового развития (DFC) начала предоставлять на выгодных условиях страховку и гарантии «для всех торговых морских перевозок через Персидский залив, особенно — касающихся энергоресурсов».
Последствия для мировой экономики
- По данным Reuters, стоимость фрахта танкеров класса VLCC на Ближнем Востоке установила рекорд и превысила $400 тыс. за сутки
- Полное закрытие пролива на несколько дней «обернется кошмаром» для энергетических рынков, пишет Bloomberg. Согласно данным Wood Mackenzie, если проход танкеров не будет быстро восстановлен, цены на нефть могут превысить $100 за баррель. С начала недели Brent уже вырос более чем на 16%.
- По данным на 4 марта, стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE достигла $82,95. Аналитики JPMorgan предупреждали о возможном росте до $130 и выше при масштабной эскалации. По оценкам аналитиков, при длительном закрытии цены на нефть могут вырасти до $100–150 за баррель, а в экстремальном сценарии — значительно выше.
- До 80% иранского нефтяного экспорта направлялось в Китай, поэтому Пекин может больше других пострадать от закрытия пролива и будет вынужден искать альтернативные источники сырья.
- Индия занимала второе место среди крупнейших импортеров иранской нефти. По данным Bloomberg, Дели планируют увеличить закупки у России. В выходные (28 февраля — 1 марта) руководители крупных нефтеперерабатывающих заводов Индии обсудили ситуацию с представителями правительства страны.