Чем грозит закрытие Ормузского пролива

Корпус стражей Исламской революции Ирана объявил о полном закрытии Ормузского пролива — важнейшего логистического пути для мировой экономики. Что сейчас происходит с перевозками и каковы последствия этого решения — в материале «Ъ».

Что сейчас происходит с перевозками

По состоянию на начало марта 2026 года, несколько крупнейших мировых логистических, контейнерных и танкерных компаний приостановили движение через Ормузский пролив:

Датская Maersk приостановила проход судов;

MSC (Mediterranean Shipping Company) приостановила бронирования грузов по маршруту, проходящим через Персидский залив;

Французская CMA CGM приостановила транзит в регионе;

Немецкая Hapag-Lloyd ограничила использование маршрута, перенаправила суда;

Китайская COSCO Shipping Holdings Co. приостановила бронирования на маршрутах через регион.

Emirates SkyCargo приостановила бронирования;

Датская Norden приостановила новые операции, требующие прохода через пролив;

Японские NYK Line и Mitsui O.S.K. Lines приостановили транзит, суда укрываются в безопасных вода.

По данным MarineTraffic на 2 марта, в проливе отсутствовали танкеры, а у побережья ОАЭ и между Оманом и Ираном было зафиксировано скопление более 250 судов, перевозящих энергоносители. Дополнительно на входе в пролив ожидали движения около 70 балкеров и контейнеровозов.

Крупнейшие мировые страховые компании начали отменять действие страхового покрытия от военных рисков для судов, проходящих через Ормузский пролив и соседние воды. Об этом уже объявили Gard, Skuld, NorthStandard, London P&I Club и American Club.

Накануне президент Дональд Трамп заявил, что ВМС США готовы сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив, если в этом будет необходимость. Он также распорядился, чтобы Корпорация США по финансированию мирового развития (DFC) начала предоставлять на выгодных условиях страховку и гарантии «для всех торговых морских перевозок через Персидский залив, особенно — касающихся энергоресурсов».