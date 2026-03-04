Axios узнал о подозрениях Израиля в тайных переговорах США и Ирана

Израильская разведка получила информацию, что США и Иран проводили переговоры о прекращении огня. Об этом сообщил Axios со ссылкой на источники.

В комментарии Axios американский чиновник отрицал, что Вашингтон проводил какие-либо контакты с Тегераном. По словам собеседников издания, в последние несколько дней республика направляла сообщения администрации американского президента Дональда Трампа через страны Персидского залива и другие страны региона. Однако США на них не ответили.

США и Израиль начали военную операцию в Иране 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. Накануне Дональд Трамп заявил, что страна располагает запасами для «вечной войны», и отметил, что слишком поздно вести переговоры с Ираном. Советник верховного лидера Исламской Республики Мохаммад Мохбер говорил, что Иран готов продолжать военный конфликт с США и Израилем «сколько угодно».