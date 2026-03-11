Песков: Москва не получала предложений по новой встрече Путина и Трампа

Москва пока не получала новых предложений по поводу встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос, сохраняется ли возможность проведения саммита в Будапеште, пресс-секретарь добавил: «Пока об этом речи не идет».

9 марта Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Во время беседы президент России рассказал о ходе боевых действий на Украине. Президент США в ответ сказал, что заинтересован в окончании конфликта между Россией и Украиной. Он добавил, что хотел бы увидеть прекращение огня как можно скорее.