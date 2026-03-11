Каталонцы вскрыли замок

Центральный матч первого дня 1/8 финала Лиги чемпионов подарил любопытный сюжет. «Ньюкасл» почти всю игру образцово сдерживал «Барселону», а за несколько минут до финального свистка открыл счет. Удержать минимальное преимущество он не сумел — дрогнул уже в добавленное время, получил в свои ворота пенальти и довольствовался лишь ничьей — 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Scott Heppell / Reuters Фото: Scott Heppell / Reuters

Такой бодрый старт «Ньюкасла» не должен был смутить. Команда Эдди Хау к подобным методам прибегает нередко — пытается задавить более классного соперника в самом начале. Вот и «Барселону» она помяла. Стремительные атаки, в которых не сразу ясно откуда ждать угрозы. Три угловых за шесть минут. Очень интенсивный прессинг. Изредка гости из-под него выбирались, но впереди все равно ничего не клеилось. Звезды заигрывались, теряли мяч и были вынуждены фолить, чтобы не нарваться на контрвыпад.

Ну кто мог подумать, что первый удар в створ ворот «Барселона» нанесет на 35-й минуте? И уж точно никто бы не предположил, что за оставшееся время чемпион Испании со своей мощной атакой, с Робертом Левандовским, с Рафиньей и Ламином Ямалем — недавними претендентами на «Золотой мяч» — так и не нанесет с игры второго удара в створ. Против такой «Барселоны» могут и не понадобиться герои, вроде показавшегося с трибун Фаустино Асприльи. Он в 1997 году превратил дебют «Ньюкасла» в Лиге чемпионов в незабываемое для местных болельщиков зрелище, в миф, поразив ворота каталонцев трижды (матч завершился со счетом 3:2).

Второй тайм, как и первый, начался с попыток «Ньюкасла» затоптать «Барселону». Только на этот раз попыток более робких. Затоптать не вышло.

Ощущение, что силы хозяев покидают, нарастало. Но именно в ту минуту, когда запасы футболистов английской команды будто должны были иссякнуть, они — футболисты — внезапно предстали свежими.

Насколько вообще могут быть свежими игроки, отбегавшие уже против европейского гранда 70 минут. Вертикальные передачи внезапно стали проходить мимо каталонцев. И ведь хватало игрокам «Ньюкасла» не только энергии, чтобы до этих пасов добираться, но и трезвости, чтобы избегать офсайдов.

Вскоре Харви Барнсу достался такой шанс, какой никому еще в этом матче не доставался, но английский вингер угодил в штангу, а точно добивший мяч в сетку после отскока от каркаса Жоэлинтон сразу понял, что застрял в положении вне игры. Праздновать было нечего. Но главное было еще впереди. И даром, что играть осталось от силы четверть часа. Под занавес второго тайма Барнсу досталась еще одна возможность. Этой не воспользоваться было уже нереально. Ему дали открыться и с линии вратарской замкнуть подачу Джейкоба Мерфи, заставшего в «Ньюкасле» времена до прихода богатых саудовских владельцев — темные, в общем-то, времена.

Счет 1:0 в пользу хозяев был бы для них успехом — пусть и промежуточным. Он держался до последнего. И в добавленное время футболисты «Ньюкасла» даже пытались отыскать еще одну вертикальную передачу, еще одно открывание и перевес нарастить.

В итоге на Camp Nou они «повезут» ничью.

Четыре компенсированные минуты уже были позади. Скорее всего, это была последняя атака, отведенная гостям итальянским судьей Марко Гуидой. В ней мяч был доставлен в штрафную хозяев, а там Малик Тшау сбил Дани Ольмо. Ламин Ямаль с пенальти был точен.

Чуть раньше стадия 1/8 финала Лиги чемпионов преподнесла первый сюрприз. Случился он в стамбульском матче «Галатасарая» и «Ливерпуля». В нем хозяева забили быстрый гол. Габриэл Сара исполнил высокую уходящую подачу с углового, Виктор Осимхен ткнул мяч лбом в сторону ворот, а Марио Лемина — тоже головой — бил в упор и огорчил английского чемпиона. Остаток первого тайма служил напоминанием о том, что с титулом английского чемпиона «Ливерпулю» скоро предстоит расстаться. Его игроки, вероятно, были довольны, что до перерыва не пропустили еще. Моментов-то было предостаточно. «Галатасарай» выглядел собраннее и изобретательнее соперника.

Счет мог измениться во второй половине. Центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате, который не был олицетворением надежности и в первом тайме, допустил серьезную ошибку — и мяч оказался в воротах гостей. Спасло их лишь то, что судьи посчитали активным офсайд Барыша Йылмаза, который мяча так и не коснулся. В итоге счет 1:0 устоял. Удержался он усилиями обоих вратарей — Георгия Мамардашвили и Угурджана Чакыра — и благодаря еще одному вмешательству бригады арбитров. Ей пришлось отменять гол «Ливерпуля», поскольку незадолго до него Ибраима Конате сыграл рукой.

«Галатасарай» во второй раз в нынешнем розыгрыше главного еврокубка справился с «Ливерпулем» на своем поле. Это успех, но с важной оговоркой. В Лиге чемпионов турецкий клуб неважно играет на выезде: всего одна победа в пяти встречах. В стартовом раунде play-off он обыграл «Ювентус» дома — 5:2, но едва не перечеркнул этот результат в Турине.

В других парах практически никакой интриги не было. Мадридский «Атлетико» на своем поле очень быстро разделался со страдающим в этом сезоне лондонским «Тоттенхемом», которому теперь наверняка предстоит сосредоточиться на борьбе за выживание в чемпионате Англии — катастрофа вполне реальна.

А катастрофа европейская, видимо, уже случилась. На Civitas Metropolitano «Тоттенхем» пропустил четыре мяча уже к 22-й минуте. После третьего гола отдыхать отправился чешский вратарь Антонин Кинский-младший, отец которого известен в России по выступлениям за подмосковный «Сатурн».

Замена вратаря в футболе — штука редкая. Такая ранняя — в начале первого тайма — экстремально редкая (если речь не идет о травмах). Но этот случай, кажется, и был экстремальным.

Кинский допустил две грубейшие ошибки. Сначала поскользнулся на ровном месте и привез выход с численным преимуществом — наказал Маркос Льоренте. Затем — тоже в безобидной ситуации — махнул ногой мимо мяча и позволил Хулиану Альваресу закатить мяч в пустой створ. Еще один гол в вину чеху не вменить: там не устоял на ногах уже один из его одноклубников.

Завершился матч со счетом 5:2 в пользу «Атлетико». Такой счет формально не назовешь безнадежным, но в возвращение «Тоттенхема» не верится. Одна из причин кошмарной формы лондонцев (это поражение стало для них шестым подряд) — длиннющий список травмированных: с десяток игроков основы или ближайшего запаса. А на финише мадридской встречи этот перечень могли пополнить еще два важных игрока — Кристиан Ромеро и Пальинья, жестко столкнувшиеся головами.

Наконец, в паре «Аталанта»—«Бавария» уже точно все ясно. Мюнхенская команда со счетом 6:1 победила в Бергамо.

Ответные матчи в этих противостояниях состоятся в следующую среду, 18 марта. А продолжится Лига чемпионов уже сегодня встречами «Байер»—«Арсенал», «Будё-Глимт»—«Спортинг», ПСЖ—«Челси» и «Реал»—«Манчестер Сити».

Роман Левищев