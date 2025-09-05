Премьер Словакии Фицо поддержал вступление Украины в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддерживает вступление Украины в Евросоюз. Этот вопрос он обсудил на переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским в Ужгороде.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я хочу, чтобы Украина вступила в ЕС. Я предложил поделиться своим опытом в переговорах о вступлении»,— сказал Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам переговоров (цитата по Aktuality).

Владимир Зеленский назвал встречу со словацким премьером содержательной. «Проинформировал о нашем разговоре с президентом Трампом, о работе с лидерами „коалиции“ желающих для приближения мира и обеспечения безопасности Украины, об архитектуре безопасности для Европы. И Словакия не останется в стороне»,— написал украинский президент в Telegram-канале.

За последнее время отношения Украины и Словакии обострились: после атак на нефтепровод «Дружба» Словакия и Венгрия – две страны Евросоюза, которые все еще получают по нему российскую нефть – обвинили Украину в подрыве энергетической безопасности. Роберт Фицо планировал обсудить этот вопрос на личной встрече с Владимиром Зеленским.

Лусине Баласян