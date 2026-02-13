Судью вывели на чистое поле

Как стало известно «Ъ», Генпрокуратурой подан антикоррупционный иск к председателю Нижегородского совета судей Вячеславу Сапеге. У служителя Фемиды, преследование которого инициировал председатель Верховного суда Игорь Краснов, оказалась многочисленная недвижимость и автомобили, которыми тот тайно владел, зарегистрировав на тестя и тещу. Среди прочего под контролем ответчика оказался даже участок земли в поле краснодарского колхоза «Красное знамя».

Фото: Нижегородский областной суд Вячеслав Сапега

Фото: Нижегородский областной суд

Иск к Вячеславу Сапеге и связанным с ним лицам подан в Ворошиловский райсуд Волгограда. В документе говорится, что главный ответчик в период с 1997 по 2006 год проходил службу в органах прокуратуры Краснодарского края и Саратовской области. Затем, с октября 2006 года по ноябрь 2008 года, работал референтом отдела департамента управления, организации и контроля Министерства юстиции Российской Федерации; потом занимал должность помощника заместителя гендиректора судебного департамента при Верховном суде и замначальника отдела департамента, обеспечивающего функционирование судебной системы. С 2012 по 2015 год он являлся судьей, а затем заместителем председателя Нижегородского районного суда, который впоследствии в течение трех лет возглавлял. С 2018 года ответчик — председатель коллегии по граждански делам Нижегородского областного суда, руководитель регионального совета судей.

Осуществляя надзорную деятельность и верша правосудие, установили в ГП, Вячеслав Сапега достоверные сведения о доходах и имуществе не предоставлял, а наложенные на него запреты и ограничения игнорировал.

Зато активно использовал не предусмотренные законом доходы для приобретения дорогостоящих машин и недвижимости, в том числе в Москве и Нижнем Новгороде. Скрывая «истинное материальное положение, которое не могло быть достигнуто за счет ежемесячного денежного вознаграждения судьи, прокурора и госслужащего, а также заработка членов семьи», господин Сапега, по данным Генпрокуратуры, оформлял объекты собственности на доверенных лиц. При этом фиктивные владельцы также не имели финансовой возможности приобретать регистрируемое на них имущество. Формальная же регистрация активов на таких лиц использовалась господином Сапегой для обхода требований закона по декларированию объектов собственности, расходов на их приобретение, сведений о полученных от их использования доходов, отчета об источниках происхождения капитала.

В 2014 году «с помощью ничтожной сделки», по данным надзора, Вячеслав Сапега приобрел в Нижнем Новгороде трехкомнатную квартиру площадью 110 кв. м и стоимостью 7,5 млн руб., которую оформил на тещу — Ларису Щербинину.

В 2020 году, «не имея легальных финансовых ресурсов», господин Сапега купил за 30 млн руб. по адресу: Москва, Новоалексеевская улица, 16, корп. 5 квартиру площадью более 100 кв. м и машино-место. Для сокрытия расходов и имущества оно было записано на тестя ответчика Анатолия Щербинина. Всего на родителей своей супруги, по данным надзора, господин Сапега с 2008 по 2025 год приобрел и оформил «не менее» шести объектов недвижимости и три автомобиля. На госпожу Щербинину, не имеющую права управления транспортными средствами, были зарегистрированы два BMW X5, а на ее мужа — аналогичный внедорожник.

Кроме того, в 2004 году один из будущих начальников судебной системы Нижегородской области оформил на свою бывшую жену участок земли на полях колхоза «Красное Знамя».

Сделки, совершенные чиновником на неподтвержденные доходы, Генпрокуратура отнесла к актам коррупции, потребовав, чтобы суд арестовал все подозрительное имущество ответчиков, а затем обратил их в доход государства. Оперативно получить комментарии судьи Сапеги «Ъ» не удалось.

Напомним, что ранее Волжский суд Волгоградской области был подан иск к председателю коллегии по административным делам Нижегородского облсуда Виктору Фомину, записавшему, по данным ГП, на мать более 50 объектов недвижимости. Как сообщал «Ъ», Высшая квалифколлегия судей (ВККС) по поручению председателя Верховного суда России Игоря Краснова отклонила кандидатуру господина Фомина, пытавшегося занять место заместителя председателя Нижегородского облсуда, после чего ВККС направила материалы на судей в надзорные органы.

Николай Сергеев, Мария Локотецкая