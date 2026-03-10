Москалькова призвала международные структуры отреагировать на удар ВСУ по Брянску

Международные структуры должны жестко отреагировать на ракетный удар ВСУ по Брянску, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она осудила произошедшее и назвала это преступлением против мирного населения.

«Власти региона делают все возможное для оказания скорейшей помощи пострадавшим. Глубокие соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления раненым»,— написала госпожа Москалькова в Telegram-канале.

ВСУ ударили по Брянску днем 10 марта. По словам губернатора региона, погибли шесть человек, еще 37 пострадали. Как заявил глава регионального МЧС, при ударе поврежден цех предприятия. Оперативные службы устраняют последствия налета и эвакуируют людей, которые прятались от атаки в укрытиях.

