В Анапе объявлена угроза атаки БПЛА

В Анапе объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Находящимся дома рекомендуется не выходить на улицу и укрыться в помещениях без окон — в ванной, туалете, коридоре или кладовой. Также следует избегать использования лифта и держаться подальше от окон и дверей.

Людям на улице советуют найти укрытие в цокольном этаже ближайшего здания, подвале или на подземной парковке. Опасно прятаться у стен многоквартирных домов, в автомобилях или остановочных павильонах. Водителям необходимо остановиться, покинуть машину и спрятаться за надежным укрытием или лечь на землю, отползая к безопасному месту.

Запрещено публиковать в социальных сетях фото или видео дронов, работы систем ПВО и действий спецслужб. «Противник может использовать эту информацию для корректировки»,— отмечают в сообщении.

Жителям рекомендуют сохранять спокойствие, ждать отмены сигнала опасности и следить за новостями только в официальных источниках. При необходимости нужно обратиться по номеру 112.

Алина Зорина