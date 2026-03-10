В Краснодаре объявили угрозу беспилотной опасности

На территории Краснодара объявлена угроза беспилотной опасности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Краснодарцев просят укрыться в помещении без окон — в коридоре, ванной, подземном переходе, парковке или в цокольном этаже ближайшего здания. На улице необходимо держаться на безопасном расстоянии от строений.

«Напоминаю, что снимать и выкладывать фото и видео воздушных целей и работы систем ПВО ЗАПРЕЩЕНО»,— отметил мэр.

Алина Зорина