В Краснодаре объявили угрозу беспилотной опасности

На территории Краснодара объявлена угроза беспилотной опасности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Евгений Наумов.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Краснодарцев просят укрыться в помещении без окон — в коридоре, ванной, подземном переходе, парковке или в цокольном этаже ближайшего здания. На улице необходимо держаться на безопасном расстоянии от строений.

«Напоминаю, что снимать и выкладывать фото и видео воздушных целей и работы систем ПВО ЗАПРЕЩЕНО»,— отметил мэр.

Алина Зорина

