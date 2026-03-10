На запасные аэродромы ушли 10 рейсов, направлявшиеся в Сочи

10 рейсов, следующих в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за ограничений на полеты в аэропорту города-курорта. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Самолеты ушли на запасные аэродромы в Махачкалу, Минеральные Воды, Нальчик и Владикавказ.

«Напомним, что закрытие воздушного пространства и решения экипажей об уходе на запасные аэродромы приняты исключительно с целью вашей безопасности»,— отмечают в пресс-службе аэропорта.

Все службы терминала усилены персоналом. В здании поддерживается комфортная температура и проводится уборка. Для матерей доступна круглосуточная комната матери и ребенка.

Ответственность по вопросам питания и размещения несут авиакомпании. При длительных задержках организуется расселение в гостиницах.

Алина Зорина