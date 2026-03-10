Bloomberg: китайская BYD рассматривает возможность участия в «Формуле-1»

Китайская компания BYD — крупнейший производитель автомобилей в мире — рассматривает участие в «Формуле-1», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В последнее время BYD стремится активнее наращивать присутствие на зарубежных рынках. Как пишет Bloomberg, участие в «Формуле-1» рассматривается как один из вариантов повышения привлекательности бренда в мире. Среди других вариантов — участие в какой-либо популярной автогонке на выносливость, например в «24 часах Ле-Мана» во Франции. Источники говорят, что BYD рассматривает возможности создания новой гоночной команды или покупки уже существующей.

Bloomberg отмечает, что в целом китайские автопроизводители редко интересуются событиями в автоспорте. По мнению источников, препятствием к участию в «Формуле-1» для BYD могут стать значительные расходы — разработка автомобиля для гонок и участие в них обходятся до $500 млн за сезон, а переговоры с организаторами занимают много времени. При этом положительным фактором может быть то, что популярность «Формулы-1» в самом Китае в последние годы растет.

Яна Рождественская