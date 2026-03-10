Федерация падела России продлила сотрудничество с FONBET

Федерация падела России (ФПР) и компания FONBET подписали договор о сотрудничестве на 2026 год. По его условиям букмекер сохранит статус генерального спонсора мужской и женской сборных России по паделу. При поддержке букмекера также будут проведены этапы Российского падел-тура (РПТ) и второй розыгрыш Кубка России. «Партнерство будет направлено на дальнейшее развитие профессионального падела в России», — говорится в релизе.

«Продолжение сотрудничества с компанией FONBET — свидетельство того, что развитие падела в России на профессиональном уровне движется в правильном направлении, — заявил генеральный директор ФПР Алексей Сорокин. — За прошедший год наши ведущие игроки показали яркие результаты на международной арене, а российские турниры открыли много новых имен. У профессионального падела в нашей стране огромный потенциал, и мы рады, что FONBET продолжает поддерживать усилия федерации по его реализации».

«Мы рады продолжить сотрудничество со столь значимым партнером, как Федерация падела России, — отметил управляющий акционер FONBET Валентин Голованов. — За последние два года совместными усилиями нам удалось вывести этот вид спорта на новый уровень развития: были проведены FONBET чемпионаты России и первый в истории FONBET Кубок России. По их итогам были сформированы составы национальных сборных и впервые проведены международные матчи. Мы гордимся достигнутым результатом и намерены продолжать развивать падел, обеспечивая российским спортсменам необходимые условия для достижения высоких результатов».

Стороны сотрудничают с 2024 года. Генеральным спонсором национальной сборной страны по паделу FONBET является с апреля 2025-го. Вместе партнеры также реализуют ряд социальных проектов и занимаются развитием спортивной инфраструктуры в регионах.

Арнольд Кабанов