FIFA сократила бюджет чемпионата мира 2026 года более чем на $100 млн

Международная федерация футбола уменьшила операционный бюджет предстоящего мундиаля, который пройдет летом в США, Канаде и Мексике, более чем на $100 млн. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Согласно годовому отчету FIFA за 2024 год, операционные расходы на проведение турнира оценивались в $1,12 млрд, а общий бюджет с учетом призовых и телевещания — в $3,75 млрд. Сокращения, превысившие указанную сумму, вызвали беспокойство среди сотрудников организации, работающих в различных департаментах, включая безопасность и логистику.

В федерации пояснили The Athletic, что пересмотр бюджета является рутинной процедурой перед крупными событиями и направлен на контроль расходов, чтобы максимизировать инвестиции в развитие футбола по всему миру. Там также опровергли предположения о связи этих мер с предстоящими выборами президента FIFA, назвав их вымыслом.

Чемпионат мира 2026 года станет первым в истории, который примут три страны. Турнир с участием 48 сборных пройдет с 11 июня по 19 июля.