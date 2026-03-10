На трассе «Волгоград-Каменск-Шахтинский-Луганск» в ДТП пострадали два человека
На автодороге «Волгоград—Каменск-Шахтинский—Луганск» в аварии пострадали два человека. ДТП случилось днем 10 марта, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По предварительным данным, 68-летний водитель Renault Kaptur выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Evolute и «Газель».
В результате случившегося с травмами госпитализировали водителей автомобилей Renault и «Газель». Детальные обстоятельства аварии устанавливаются.