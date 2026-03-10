Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Дону преобладают метапневмовирусы и риновирусы

В Ростовской области в 2026 году самыми распространенными вирусами стали метапневмовирусы и риновирусы. На них пришлось 29,2% и 27,6% соответственно, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Среди расшифрованных вирусов лишь 3,8% приходится на грипп, а доминирует вирус гриппа А (H3N2). Основную долю составляют респираторные вирусы негриппозной этиологии: аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус. На них приходится 96,2%.

По данным специалистов, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ оказался ниже эпидемических порогов.

Мария Хоперская

