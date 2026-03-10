В ЗСК представили предварительные итоги исполнения бюджета Кубани за 2025 год по доходной части

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на еженедельной планерке подвели предварительные итоги исполнения регионального бюджета за 2025 год по доходной части. Совещание прошло под председательством спикера краевого парламента Юрия Бурлачко. В обсуждении приняли участие председатель Контрольно-счетной палаты края Сергей Усенко, руководитель департамента имущественных отношений Александр Шеин, заместитель руководителя регионального управления ФНС Елена Пивоварова и заместитель министра финансов края Дмитрий Гостев.

Фото: kubzsk.ru

Открывая обсуждение, господин Бурлачко отметил, что, несмотря на общее замедление российской экономики, региону удалось сохранить потенциал социально-экономического развития. По его словам, в 2025 году Кубань избежала снижения валового регионального продукта и обеспечила рост реальных доходов населения. В результате в консолидированный бюджет края поступило 599 млрд руб. собственных налоговых и неналоговых доходов, что почти на 6% превышает показатель 2024 года и соответствует поставленной губернатором Вениамином Кондратьевым задаче по мобилизации доходов на уровне не менее 595 млрд руб.

По данным краевого минфина, наибольший вклад в формирование доходной части бюджета обеспечили предприятия потребительской сферы, топливно-энергетического комплекса, транспортной отрасли и агропромышленного комплекса. Председатель профильного комитета ЗСК Иван Артеменко отметил, что в условиях макроэкономической нестабильности и санкционного давления региональной экономике удалось сохранить показатели на уровне предыдущего года.

Парламентарий подчеркнул необходимость продолжить работу по поиску резервов роста налоговых и неналоговых поступлений, повышению эффективности использования государственного и муниципального имущества, взаимодействию с налогоплательщиками и совершенствованию налогового законодательства.

В ходе обсуждения председатель ЗСК поинтересовался у представителей минфина масштабами применения туристского налога. По словам Дмитрия Гостева, в 2025 году он взимался в 98 муниципальных образованиях края. Несмотря на то что ряд муниципалитетов временно приостанавливал его сбор, поступления по этому виду платежа превысили объемы курортного сбора и составили 1,4 млрд руб.

Председатель Контрольно-счетной палаты Сергей Усенко обратил внимание на выявленные аудиторами недостатки в системе прогнозирования доходов бюджета и призвал повысить точность планирования. Замруководителя регионального управления ФНС Елена Пивоварова, в свою очередь, отметила, что Краснодарский край сохраняет лидирующие позиции по объему налоговых поступлений среди субъектов Южного федерального округа, формируя 41,5% совокупных доходов региональных бюджетов округа.

Подводя итоги обсуждения, Юрий Бурлачко заявил, что одной из ключевых задач региональных властей в текущем году остается сохранение экономической стабильности, обеспечение положительной динамики развития отраслей и выполнение всех социальных обязательств.

Вячеслав Рыжков