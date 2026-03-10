Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростове с 16 марта по 18 апреля пройдет весенняя саночистка территорий

В Ростове-на-Дону с 16 марта по 18 апреля пройдет весенняя санитарная очистка территорий. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Фото: Александр Скрябин

План работ включает в себя уборку наносного грунта на проезжих частях, очистку от мусора газонов, ликвидацию свалочных очагов, санитарную обрезку деревьев, вывоз порубочных остатков, очистку опор освещения от граффити и объявлений. Также планируется привести в порядок дороги и ограждения, тротуары, остановки, фасады зданий и входные группы торговых объектов, лавочки и урны. Кроме того, будут отремонтированы детские игровые площади и другие объекты.

Планируется провести несколько субботников, первый — 21 марта. Помимо общегородских территорий, уборка пройдет и во дворах. Особое внимание уделят местам воинских захоронений, мемориальным комплексам и памятникам.

Мария Хоперская

