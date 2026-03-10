Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Объем финансирования госпрограмм на Дону в этом году увеличился на 3,2 млрд рублей

В этом году на финансирование государственных программ в Ростовской области предусмотрели почти 320 млрд руб., а на нацпроекты — около 39 млрд руб. Объем финансирование увеличился на 3,2 млрд руб., сообщили в правительстве региона.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Основной объем приходится на сферы образования, здравоохранения, социальную поддержку, транспорт и ЖКХ.

Всего в Ростовской области реализуются 23 госпрограммы, 45 региональных проектов в рамках нацпроектов.

Мария Хоперская

