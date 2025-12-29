В Тамбовской области c регоператора по обращению с ТКО требуют 254 млн

Тамбовская областная сбытовая компания (ТОСК) обратилась в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к регоператору по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) — Тамбовской сетевой компании (ТСК). Размер требований составляет 253,7 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявление пока не принято к производству, детали спора неизвестны. Ранее стороны в суде не встречались.

По данным Rusprofile.ru, АО «ТОСК» зарегистрировано в Тамбовской области в декабре 2005 года. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Генеральный директор — Александр Костюченко. Уставный капитал — 39 млн руб. По итогам 2024 года выручка компании составила 8,4 млрд руб., чистая прибыль — 407 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 7,6 млрд руб. и 577 млн руб. соответственно. С 2007 года общество получило около 10,6 тыс. контрактов на 10 млрд в сумме. В частности, среди заказчиков — АО «ТСК», с которым проведено 15 закупок на сумму 286 млн руб.

АО «ТСК» зарегистрировано в Тамбовской области в апреле 2005 года. Основной вид деятельности — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Уставный капитал — 9,3 млн руб. Генеральный директор — Андрей Ляшко. По итогам 2024 года выручка компании составила 5 млрд руб., убыток — 487 млн руб. Годом ранее выручка равнялась 4,7 млрд руб., а чистая прибыль — 24 млн руб.

В августе 2025 года врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов заявил о планах взять под государственный контроль ТСК и получить не менее 75% акций компании для «полной ответственности за обращение с отходами». По его мнению, прежние частные собственники не справились с вывозом мусора.

Подробнее об этом — в материале «Тамбовщина вывезет сама».

Егор Одегов