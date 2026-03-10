Несколько улиц в Ростове останутся без воды из-за плановых работ с 12 по 13 марта

В Ростове-на-Дону несколько улиц останутся на сутки без воды из-за плановых работ. Об этом сообщили в администрации города.

С 8:00 12 марта по 8:00 13 марта специалисты будут подключать построенные водопроводные линии к городской сети. Отключения ожидаются в следующих границах: проспект 40-летия Победы – переулок Ударников - улица Владиленская - переулок Рационализаторский. Воды также не будет в детском саду №9 по адресу переулок Ударников, 35.

Работы планируется завершить к 8:00 13 марта.

Мария Хоперская