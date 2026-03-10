Российские силы ПВО за шесть часов сбили 35 беспилотников

Российские средства ПВО в период с 8:00 до 16:00 мск уничтожили 35 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Больше всего — 21 БПЛА — в небе над Белгородской областью, девять — над Республикой Крым, по два — над Краснодарским краем и Курской областью, один — над акваторией Азовского моря. Информация о пострадавших и повреждениях в регионах не приводится.

В ночь на 10 марта над Россией сбиты 17 беспилотников. Из них девять — над Крымом. Пять — над Белгородской областью, три — над Курской.