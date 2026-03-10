Силы ПВО за ночь сбили над Россией 17 БПЛА

В течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 17 беспилотников самолетного типа над тремя российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, девять БПЛА сбили над территорией Крыма, пять — над Белгородской областью, три — над Курской областью.

В Белгородской области в селе Новая Таволжанка при детонации FPV-дрона пострадал мирный житель. В местном городе Новый Оскол в результате ударов БПЛА загорелась кровля склада, в Короче выбиты окна двух частных домов. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали. Вчера в России за ночь сбили 163 беспилотника.