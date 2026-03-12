Сегодня исполняется 85 лет актеру, режиссеру, народному артисту России Андрею Смирнову

Его поздравляет режиссер, народный артист России Павел Чухрай:

— Андрей Смирнов — один из выдающихся российских и советских режиссеров. Мастер, сделавший несколько по-настоящему народных фильмов, которые знает и любит вся страна. Честнейший человек и в жизни, и в творчестве, который никогда не делал ничего против его нравственной позиции: чистейший, неравнодушный, спорящий, ругающийся. Я помню, как у нас было с ним несколько забавных поездок, когда мы с ним вместе начинали ругаться, ссориться — и всегда это было по-настоящему дружески и совершенно необходимо, потому что в этих разговорах мы говорили об очень важных для нас вещах. Я желаю ему здоровья, я его очень люблю, уважаю и хочу, чтобы он еще снимал фильмы. У него это здорово получается.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»