Число погибших в результате ударов Ирана по ОАЭ выросло до шести человек

В результате иранских ударов по ОАЭ погибло в общей сложности шесть человек. Среди них — граждане Эмиратов, Пакистана, Непала и Бангладеш. Об этом сообщило Минобороны страны в соцсети Х. Еще 122 человека получили ранения средней и легкой степени тяжести, добавили там.

Как отчитались в ведомстве, с начала конфликта силы ПВО страны уничтожили 1385 беспилотников, 241 баллистическую и 8 крылатых ракет. При этом 90 БПЛА и 2 баллистические ракеты перехватить не удалось, и они упали на территории страны, сообщили представители Минобороны.

6 марта оборонное ведомство ОАЭ сообщало, что в результате атак Ирана погибли три человека — граждане Пакистана, Непала и Бангладеш.

28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана. В ответ Иран наносит удары по Израилю и американским военным базам в Саудовской Аравии, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне, Катаре и Иордании. Иранские власти утверждают, что не хотят навредить населению ближневосточных стран, однако вынуждены наносить удары по базам США. 3 марта Axios со ссылкой на источники писал, что ОАЭ может отреагировать на атаки Ирана.