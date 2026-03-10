Из-за развития медуз в Азовском море сократился промысел рыбы

Массовое развитие медуз в Азовском море угрожает осеннему рыбному промыслу. Об этом сообщили ученые Азово-Черноморского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (АзНИИРХ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Киселев Фото: Евгений Киселев

Медузы заполоняют акваторию настолько, что вести добычу как пассивными (ставные сети), так и активными орудиями лова практически невозможно. Фактически, заниматься добычей реально только с первой- второй декады ноября.

Эксперты подчеркивают, что это становится главным фактором падения общей результативности лова в Азовском море. Под удар попадает в том числе и добыча азовской хамсы.

Мария Хоперская