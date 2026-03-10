Рынки успокаиваются

10 марта рынок нефти демонстрировал давно невиданную стабильность. По данным Investing.com, котировки североморской нефти Brent на спот-рынке большую часть дня находились в районе отметки $90 за баррель. Накануне цены обновили максимум с июля 2022 года, превысив $114 за баррель. Впрочем, уже во второй половине дня в понедельник ажиотаж спал, и котировки вернулись ниже уровня $100 за баррель.

Отыграли часть падения предыдущих дней фондовые индексы. В частности, японский Nikkei 225 вырос на 2,9%, гонконгский Hang Seng — на 2,2%, южнокорейский Kospi (потерявший за неделю почти 16%) прибавил 5,35%. Менее волатильными оставались фондовые индикаторы крупнейших экономик — китайский Shanghai Composite вырос на 0,65%, индийский Sensex на 0,82%. Восстанавливали позиции и европейские индексы: немецкий DAX вырос более чем на 2%, британский FTSE 100 — на 1,5%. Ведущие американские индексы продемонстрировали при открытии торгов разнонаправленное движение, но в целом остались на уровне закрытия предыдущего дня. При этом индекс DJIA снизился на 0,3%, тогда как NASDAQ Composite вырос на 0,1%.

Отдел финансов